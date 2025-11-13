Белый дом помянул шатдаун

Белый дом опубликовал эпитафию, посвященную завершению шатдауна

Администрация президента США опубликовала эпитафию, посвященную завершению шатдауна после подписания американским лидером Дональдом Трампом соответствующего документа. Публикация размещена на странице Белого дома в социальной сети X.

«Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 — 12 ноября 2025», — говорится в посте.

Эпитафия сопровождается ироничным видеороликом с изображением представителей Демократической партии США в сомбреро и лирической музыкой.

Ранее президент США Дональд Трамп во время официальной церемонии в Белом доме подписал временный бюджет правительства страны до 30 января 2026 года, тем самым завершив самый долгий в истории страны перерыв в его работе продолжительностью 43 дня.