10:49, 13 ноября 2025Мир

Белый дом помянул шатдаун

Белый дом опубликовал эпитафию, посвященную завершению шатдауна
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация президента США опубликовала эпитафию, посвященную завершению шатдауна после подписания американским лидером Дональдом Трампом соответствующего документа. Публикация размещена на странице Белого дома в социальной сети X.

«Шатдаун демократов, покойся с миром. 1 октября 2025 — 12 ноября 2025», — говорится в посте.

Эпитафия сопровождается ироничным видеороликом с изображением представителей Демократической партии США в сомбреро и лирической музыкой.

Ранее президент США Дональд Трамп во время официальной церемонии в Белом доме подписал временный бюджет правительства страны до 30 января 2026 года, тем самым завершив самый долгий в истории страны перерыв в его работе продолжительностью 43 дня.

