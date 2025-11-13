Бьянка описала Ваню Дмитриенко фразой «не дебил»

Певица Бьянка охарактеризовала исполнителя Ваню Дмитриенко фразой «не дебил»

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) высказала мнение о недавних шоу Сергея Лазарева и Вани Дмитриенко. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

Артистка похвалила коллег, назвав концерт Лазарева одним из самых стильных в этом году. «Мне еще понравился Ваня. Он один из немногих зумеров, который и талантливый, и автор, и идейный вдохновитель творчества, и плюс к этому — он не дебил! Он такой, каким должен быть настоящий парень», — добавила она.

Ранее сообщалось, что 20-летний Ваня Дмитриенко, ставший одним из самых популярных артистов страны, начал получать от 15 миллионов за частные мероприятия.