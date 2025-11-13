Депутата Госдумы признали банкротом

Арбитраж Северной Осетии признал депутата Госдумы Роберта Кочиева банкротом

Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания признал депутата Госдумы Роберта Кочиева банкротом в связи с его долгами, составляющими 653 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что решение было принято по заявлению банка «Солидарность», а в отношении парламентария введена процедура реструктуризации долгов. Согласно материалам дела, с которыми ознакомились журналисты, Кочиев выступал поручителем алкогольного производителя «Исток ЗШВ», также находящегося в процедуре банкротства с долгами на общую сумму более миллиарда рублей.

До этого Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд признал Роберта Кочиева и двух его сыновей конечными бенефициарами алкогольного завода «Ракурс», задолжавшего более 3,5 миллиарда рублей, напоминает агентство, отмечая, что их привлекли к субсидиарной ответственности.

В Госдуму Кочиев был избран в составе федерального списка, выдвинутого КПРФ.