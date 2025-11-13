Забота о себе
05:00, 13 ноября 2025Забота о себе

Девушка пожаловалась на рвотный рефлекс во время орального секса и получила совет

Александра Лисица
Фото: PinkCoffee Studio / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети дали советы девушке, пожаловавшейся на рвотный рефлекс во время орального секса. Своим опытом они поделились в разделе Sex форума Reddit.

По словам девушки, она давно не занималась со своим парнем оральным сексом, потому что сделала пирсинг губы и ждала, пока он заживет. Теперь она захотела вернуться к этой практике, но обнаружила, что в процессе близости у нее болит челюсть, усилился рвотный рефлекс, а пирсинг неудобно шевелится. Автор поста уверена, что это влияет на сексуальную жизнь с партнером: во время минета она останавливается, чтобы унять рефлекс или боль, и он не достигает оргазма. Девушка попросила совета у других женщин — и те чаще всего просили ее не заниматься тем, что ей неприятно.

Подождите, пока полностью восстановитесь и сможете делать это без дискомфорта

ira_zornпользовательница Reddit

Еще один полезный совет дала женщина с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.

Делайте растяжку мышц челюстей, шеи и плеч по крайней мере за 30 минут до секса. А от рвотного рефлекса иногда помогает просто не думать о нем

bitters110824пользовательница Reddit
Другие пользовательницы также отметили, что помогают себе руками во время орального секса.

Ранее пользователи сети назвали способы вычислить по поступкам и словам человека, разлюбившего своего партнера. Некоторые посоветовали обращать внимание на то, как человек ведет себя при других людях.

