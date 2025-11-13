Девушка притворилась довольной после изнасилования и сдала преступника полиции

В Таиланде жертва насилия обманула преступника и сдала его полиции

В Таиланде 20-летняя жертва насильника обманула его и сдала полиции. Об этом пишет Thaiger.

По словам девушки, она шла домой с работы, как рядом с ней остановился мотоциклист. Он стал угрожать ей пистолетом и заставил ее сесть на мотоцикл. Девушка подчинилась. Мужчина отвез ее в отель, где изнасиловал.

После пережитого насилия девушка притворилась, будто осталась довольна. Она заявила, что якобы хочет продолжать общаться с мужчиной, и попросила для этого его аккаунт на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ни о чем не подозревая, преступник дал ей данные профиля и отпустил.

Девушка сразу же обратилась в полицию и передала сотрудникам информацию о преступнике. Насильником оказался 24-летний мужчина по имени Раеват. Полицейские арестовали его и узнали, что он зарабатывает на азартных играх и полученные деньги тратит на метамфетамин. По словам Раевата, в день нападения он испытывал непреодолимое сексуальное возбуждение из-за наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Таиланде курьеры спасли таксистку от пассажира-насильника, который избил ее и попытался задушить. На следующий день женщина сообщила, что решила на время оставить работу и вернуться в родную провинцию, чтобы отдохнуть перед судом.

