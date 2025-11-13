Девушка проверила ноутбук жениха и получила совет найти безопасное место

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA_Sorbet1941 пожаловалась на портале на своего бойфренда-полицейского, с которым она встречается уже около четырех лет. По словам автора, поведение мужчины, работающего в отделе расследования убийств, в последнее время резко изменилось.

«Он записывает наши ссоры. Я знала об этом уже давно. Он сказал, что это нужно, "чтобы мы помнили об ошибках и совершенствовали наше общение", и поначалу я ему поверила. Я спросила его, сохраняет ли он записи, и он ответил, что удаляет их, как только спор разрешается. Позже я нашла на его компьютере папку с датами и временем, и там были записи ссор и других разговоров, которые мы вели больше года назад!» — рассказала автор.

По ее словам, в последнее время мужчина начал беспокойно реагировать на любые изменения в ее поведении. За этим следуют длительные беседы, которые больше напоминают допросы подозреваемого, чем разговоры влюбленных. Кроме того, недавно девушка выяснила, что полицейский неоднократно проверял биографические сведения некоторых ее друзей и коллег.

«Иногда у него вибрирует телефон, и он уходит на несколько часов без объяснений, но на все мои вопросы он отвечает, что "занимается работой". Он делает загадочные комментарии вроде: "Ты же знаешь, я доверяю только тому, что могу проверить". Потом он отшучивается, но слова застревают в памяти. Сложно понять, шутит он или говорит серьезно», — посетовала девушка.

В комментариях к истории пользователи назвали поведение бойфренда автора подозрительным и параноидальным. Они посоветовали ей как можно скорее найти безопасное место, где она сможет укрыться в случае возникновения физической опасности.

