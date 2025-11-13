Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

Академик Кудактин: Косуля зашла в магазин на Кубани в поисках самца

Причиной посещения дикой косулей продуктового магазина, скорее всего, был брачный сезон. Об этом РИА Новости рассказал доктор биологических наук, профессор, академик российской академии естествознания Анатолий Кудактин.

Косуля забежала в супермаркет «Магнит» в одном из сел Туапсинского района Краснодарского края 13 ноября. Напуганное животное спотыкалось на скользкой плитке, в панике бегая между рядами с товарами. Один из посетителей решил помочь и стал подталкивать ее ногой к выходу, параллельно снимая происходящее на видео. В итоге косуля смогла сориентироваться в пространстве и покинуть супермаркет.

Академик Кудактин объяснил, что самка косули, вероятно, искала подходящего самца и заблудилась. «Косуля в период брачного времени иногда может заблудиться, все обошлось, она ушла в лес. Это взрослая особь косули», — сказал он.

В августе в Новосибирске спасатели помогли косуле выбраться из реки. Спасатели считают, что это уже знакомая им косуля и они встретились как минимум во второй раз, поэтому животное не испугалось катера.