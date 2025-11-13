Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:39, 13 ноября 2025Моя страна

Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

Академик Кудактин: Косуля зашла в магазин на Кубани в поисках самца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Причиной посещения дикой косулей продуктового магазина, скорее всего, был брачный сезон. Об этом РИА Новости рассказал доктор биологических наук, профессор, академик российской академии естествознания Анатолий Кудактин.

Косуля забежала в супермаркет «Магнит» в одном из сел Туапсинского района Краснодарского края 13 ноября. Напуганное животное спотыкалось на скользкой плитке, в панике бегая между рядами с товарами. Один из посетителей решил помочь и стал подталкивать ее ногой к выходу, параллельно снимая происходящее на видео. В итоге косуля смогла сориентироваться в пространстве и покинуть супермаркет.

Академик Кудактин объяснил, что самка косули, вероятно, искала подходящего самца и заблудилась. «Косуля в период брачного времени иногда может заблудиться, все обошлось, она ушла в лес. Это взрослая особь косули», — сказал он.

В августе в Новосибирске спасатели помогли косуле выбраться из реки. Спасатели считают, что это уже знакомая им косуля и они встретились как минимум во второй раз, поэтому животное не испугалось катера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Звезда «Москва слезам не верит» заявил о своем отношении к родине

    Пассажиры экскурсионного автобуса в Таиланде побили друг друга из-за босых ног

    Зеленский не увидел альтернативы использованию Киевом российских активов

    Финляндия заявила о слишком далеко зашедшем сотрудничестве России и Китая

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости