Экономика
14:42, 13 ноября 2025

Косуля забежала в магазин в российском городе и попала на видео

Косуля забежала в супермаркет в Краснодарском крае
Мария Черкасова

Косуля забежала в супермаркет «Магнит» в одном из сел Туапсинского района Краснодарского края. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

Животное было напугано: спотыкалось на плитке и падало, пытаясь пробраться к выходу. В какой-то момент косуля застряла в дверях. Один из посетителей подталкивал ее ногой к выходу, параллельно снимая происходящее на видео. В итоге косуля смогла покинуть супермаркет.

Ранее в Москве ворона решила покататься с машины на импровизированном скейтборде. Для этого она использовала смятую пластиковую бутылку. Птица вставала на нее и скатывалась вниз, затем снова забиралась повыше и повторяла трюк.

Также ранее в США аллигатор забрался в супермаркет и «забаррикадировал» дверь.

