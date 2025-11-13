Экономика
13:58, 13 ноября 2025

В Москве ворона решила скатиться с машины на бутылке и попала на видео

В Москве ворона использовала смятую пластиковую бутылку для катания с машины
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

На одной из московских улиц ворона решила скатиться с машины на импровизированном скейтборде. Видео с развлекающейся птицей опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах ворона стоит на смятой пластиковой бутылке и подталкивает ее клювом, чтобы съехать с капота автомобиля. По словам очевидцев, после ворона снова забралась повыше, чтобы съехать с покатой части автомобиля.

Ранее в подмосковном Королеве ворона скатывалась с лобового стекла автомобиля, используя картонку. Развлечение птицы попало на видео. Также на одной из московских улиц была замечена ворона, играющая с воздушным шаром.

