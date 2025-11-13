Доступный препарат неожиданно оказался помощником в профилактике инфаркта и инсульта

CDSR: Колхицин снижает риск инфарктов и инсультов у сердечников

Распространенный и недорогой препарат от подагры — колхицин — может заметно снижать риск инфаркта и инсульта у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такие выводы представлены в новом систематическом обзоре, включающем данные почти 23 тысяч человек, опубликованном в Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR).

Исследователи проанализировали 12 рандомизированных клинических испытаний, где пациенты принимали низкие дозы колхицина (0,5 мг один или два раза в день) в течение минимум полугода. Выяснилось, что препарат уменьшает вероятность повторных сердечно-сосудистых событий: на каждые 1000 пациентов приходилось девять предотвращенных инфарктов и восемь инсультов по сравнению с группой контроля.

Эффект связывают с выраженными противовоспалительными свойствами колхицина: хроническое «скрытое» воспаление — один из ключевых механизмов, ускоряющих развитие атеросклероза и повышающих риск повторных приступов. При этом серьезных побочных эффектов обнаружено не было: у части пациентов возникали кратковременные желудочно-кишечные расстройства, но они проходили самостоятельно.

Авторы подчеркивают, что колхицин — старый, дешевый и доступный препарат, который может расширить арсенал профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

