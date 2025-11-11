Привычный напиток связали с ослаблением действия препаратов

BM: Кофеин может снижать эффективность быстродействующих антидепрессантов

Ученые обнаружили, что кофеин может снижать эффективность быстродействующих антидепрессантов, включая кетамин и электросудорожную терапию (ЭСТ). Как показано в статье, опубликованной в журнале Brain Medicine (BM), оба метода вызывают мощный выброс аденозина — вещества, которое снижает возбуждение нервных клеток и помогает стабилизировать настроение. Именно этот всплеск аденозина запускает улучшение психического состояния уже через несколько часов после процедуры.

Однако кофеин блокирует аденозиновые рецепторы — те самые участки мозга, через которые проявляется лечебное действие. Поэтому, по словам исследователей, чашка кофе может частично нейтрализовать эффект терапии.

Специалисты называют это явление «кофейным парадоксом»: регулярное употребление кофе, по-видимому, снижает риск депрессии, тогда как чашка, выпитая перед сеансом терапии кетамином или электросудорожным лечением, может ослабить действие этих быстрых антидепрессантов. Теперь ученые планируют клинические испытания, чтобы выяснить, влияет ли привычка к кофе на эффективность таких процедур и способен ли короткий отказ от кофеина перед ними повысить результат.

Авторы отмечают, что понимание взаимодействия кофеина и аденозина открывает путь к созданию более точных схем терапии депрессии и, возможно, новых безопасных способов воздействия на мозг без лекарств.

Ранее стало известно, что одна чашка кофе в день может снизить риск повторной аритмии почти на 40 процентов.