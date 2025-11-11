Наука и техника
06:39, 11 ноября 2025Наука и техника

Привычный напиток неожиданно оказался защитником сердца

JAMA: Одна чашка кофе в день снижает риск опасной аритмии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Одна чашка кофе в день может снизить риск опасной аритмии — фибрилляции предсердий. К такому выводу пришли ученые из США, Канады и Австралии, проведшие первое рандомизированное исследование на эту тему. Работа опубликована в журнале JAMA.

В исследовании DECAF приняли участие 200 пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий, которым предстояла электрическая кардиоверсия — процедура восстановления нормального ритма сердца. Половину участников попросили ежедневно пить хотя бы одну чашку кофе, а вторую — полностью отказаться от кофеина на шесть месяцев.

Результаты оказались неожиданными: у тех, кто пил кофе, вероятность рецидива аритмии снизилась на 39 процентов (47 процентов против 64 в группе воздержания). При этом никаких побочных эффектов или ухудшений состояния зафиксировано не было.

Авторы отмечают, что результаты опровергают давние опасения врачей относительно кофеина и сердца. По словам руководителя исследования доктора Кристофера Вонга, кофе, вероятно, оказывает противовоспалительное действие и способствует более устойчивому ритму сердца, что делает его безопасным — и даже полезным — напитком для большинства пациентов.

Ранее ученые выяснили, что оптимальное сочетание кофе, чая и воды может продлить жизнь

