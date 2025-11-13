Ценности
Эмили Ратаковски без штанов снялась на снегоходе

Модель Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе бренда Kurt Geiger
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе модного бренда Kurt Geiger. Снимки публикует Daily Mail.

34-летняя знаменитость позировала на снегоходе в белом боди, отказавшись при этом от штанов. На ней также были высокие сапоги, а в руках манекенщица держала сумку из ассортимента марки. В то же время на другом кадре она была запечатлена в ярком наряде, который состоял из купальника, золотистой жилетки и разноцветной шапки в сочетании с кроссовками.

Ранее Эмили Ратаковски сняли целующейся с бывшим возлюбленным известной певицы. Папарацци сфотографировали модель с 44-летним французским режиссером Роменом Гаврасом, который ранее встречался с исполнительницей Дуа Липой. Во время прогулки знаменитости обнимались и целовались.

