Евросоюз похвалил Украину в связи с коррупционным скандалом

Пиньо: Коррупционный скандал на Украине показывает, что институты работают

Текущий коррупционный скандал, связанный с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого часто называют «кошельком» президента Владимира Зеленского, демонстрирует, что антикоррупционные институты на Украине действительно функционируют. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо, ее слова приводит The Guardian.

«Я думаю, очень важно подчеркнуть, что [эти] расследования, которые проводятся в Украине, показывают, что антикоррупционные [меры] работают, и институты существуют именно для того, чтобы с ней бороться», — сказала она.

Также Пиньо подчеркнула, что борьба с коррупцией остается одной из ключевых сфер внимания ЕК, в том числе в контексте переговоров о присоединении Украины к Европейскому союзу.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.