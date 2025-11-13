Из жизни
19:12, 13 ноября 2025

Генетик РАН посмеялся над исследованием о связи между нацизмом и микропенисом Гитлера

Генетик Киселев: Выводы британских ученых о размере гениталий Гитлера смешны
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: AP

Заведующий лабораторией эпигенетики ИОГен РАН, профессор Сергей Киселев счел смешными выводы британских ученых о размере гениталий Гитлера и их связи с нацизмом. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

Ученые из Университета Бата нашли в ДНК Гитлера подтверждение того, что фюрер страдал от синдрома Каллмана. Такое состояние обуславливается недостаточной выработкой гормонов, которые отвечают за развитие репродуктивной системы. У мужчин с таким синдромом часто бывает необычно маленький пенис. Ведущий генетик исследования Тури Кинг подробно рассказала об этом в документальном фильме «ДНК Гитлера: План диктатора», который выйдет на канале Channel 4. Объектом изучения генетика был кусок окровавленной ткани. Его в мае 1945 года американский полковник срезал с дивана из бункера Гитлера.

Забавно, пускай работают над гениталиями. Смешное сообщение

Сергей Киселев генетик РАН
Сергей Киселев посмеялся над исследованием коллег из Великобритании. Он признался, что впервые слышит об этом, но информация его «совершенно не трогает». Киселев отметил, что останков Гитлера у ученых нет, а значит, они не могут с уверенностью сказать, что в крови с дивана именно его ДНК. «Очень маловероятно, что они могут доказать, что те образцы, которые у них есть, принадлежат именно ему. Ну, образцы крови на диване. Образцы кого? Дивана? А кто на нем сидел, кто чего оставил — это же непонятно. Это все профанация», — сказал Киселев. По мнению генетика, своим исследованием британские ученые в очередной раз насмешили мир.

Ранее сообщалось, что британский историк и телеведущий Эшли Коуи раскрыл размер украденного пениса Наполеона. По его словам, он составлял «чуть более двух сантиметров».

    Все новости