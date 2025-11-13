Генетик РАН посмеялся над исследованием о связи между нацизмом и микропенисом Гитлера

Генетик Киселев: Выводы британских ученых о размере гениталий Гитлера смешны

Заведующий лабораторией эпигенетики ИОГен РАН, профессор Сергей Киселев счел смешными выводы британских ученых о размере гениталий Гитлера и их связи с нацизмом. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

Ученые из Университета Бата нашли в ДНК Гитлера подтверждение того, что фюрер страдал от синдрома Каллмана. Такое состояние обуславливается недостаточной выработкой гормонов, которые отвечают за развитие репродуктивной системы. У мужчин с таким синдромом часто бывает необычно маленький пенис. Ведущий генетик исследования Тури Кинг подробно рассказала об этом в документальном фильме «ДНК Гитлера: План диктатора», который выйдет на канале Channel 4. Объектом изучения генетика был кусок окровавленной ткани. Его в мае 1945 года американский полковник срезал с дивана из бункера Гитлера.

Сергей Киселев посмеялся над исследованием коллег из Великобритании. Он признался, что впервые слышит об этом, но информация его «совершенно не трогает». Киселев отметил, что останков Гитлера у ученых нет, а значит, они не могут с уверенностью сказать, что в крови с дивана именно его ДНК. «Очень маловероятно, что они могут доказать, что те образцы, которые у них есть, принадлежат именно ему. Ну, образцы крови на диване. Образцы кого? Дивана? А кто на нем сидел, кто чего оставил — это же непонятно. Это все профанация», — сказал Киселев. По мнению генетика, своим исследованием британские ученые в очередной раз насмешили мир.

Ранее сообщалось, что британский историк и телеведущий Эшли Коуи раскрыл размер украденного пениса Наполеона. По его словам, он составлял «чуть более двух сантиметров».

