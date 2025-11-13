Генштаб Польши признал необходимость вернуть срочную службу

Польские власти столкнутся с необходимостью вернуть обязательную срочную службу в армии. Об этом в эфире RadioZet рассказал начальник управления образования Генштаба Вооруженных сил Польши бригадный генерал Рафал Мерник
«Учитывая проблемы демографии и то, что нас ждет в будущем, рано или поздно мы столкнемся с таким решением», — сзаявил военный.
Ранее источники немецкой газеты Bild сообщили, что Германия введет призыв в армию по жеребьевке, если не удастся набрать необходимое количество новобранцев в бундесвер на добровольной основе.