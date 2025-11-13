Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:14, 13 ноября 2025Интернет и СМИ

Гузеева пристыдила журналиста в ответ на вопрос о скандале с виллами

Гузеева пригрозила судом журналисту после вопросов о скандале с виллами на Бали
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева пристыдила журналиста издания «112» после вопросов о скандале с виллами на Бали. Видео опубликовано в Telegram-канале «112».

«Вам не стыдно, скажите, пожалуйста? Вы не имеете к этому отношения! (...) Кто вас сюда пропустил?» — ответила представителю прессы ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале.

Гузеева также пригрозила журналисту судом.

Ранее сообщалось, что полиция Индонезии проверит актрису и телеведущую на мошенничество из-за ее сотрудничества с застройщиком Сергеем Домогацким. Уточнялось, что около 10 человек обратились в индонезийскую полицию и обвинили предпринимателя в обмане с виллами. В частности, по данным правоохранителей, Домогацкий продавал один объект недвижимости нескольким людям одновременно.

В июне стало известно, что Гузееву обвинили в мошенничестве из-за рекламы вилл Домогацкого. Жительница Москвы заявила, что купила у застройщика объект недвижимости, однако не получила его. Утверждалось, что стройка была заморожена, а предприниматель отказался возвращать деньги и предоставлять документы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    Сожженая машина российской полиции попала на видео

    В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

    В Кремле оценили соблюдение дипломатических правил киевскими переговорщиками

    Реперу Obe1Kanobe запросили срок по делу о наркотиках

    Австралийцы впервые раскаялись за колониальное прошлое

    Москвичам предсказали три дня опасности

    Раскрыта задержанная в администрации российского города

    Власти прокомментировали пытку подростками школьницы утюгом в российском регионе

    Любовь Гитлера к нацизму объяснили его микропенисом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости