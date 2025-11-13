Гузеева пристыдила журналиста в ответ на вопрос о скандале с виллами

Гузеева пригрозила судом журналисту после вопросов о скандале с виллами на Бали

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева пристыдила журналиста издания «112» после вопросов о скандале с виллами на Бали. Видео опубликовано в Telegram-канале «112».

«Вам не стыдно, скажите, пожалуйста? Вы не имеете к этому отношения! (...) Кто вас сюда пропустил?» — ответила представителю прессы ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале.

Гузеева также пригрозила журналисту судом.

Ранее сообщалось, что полиция Индонезии проверит актрису и телеведущую на мошенничество из-за ее сотрудничества с застройщиком Сергеем Домогацким. Уточнялось, что около 10 человек обратились в индонезийскую полицию и обвинили предпринимателя в обмане с виллами. В частности, по данным правоохранителей, Домогацкий продавал один объект недвижимости нескольким людям одновременно.

В июне стало известно, что Гузееву обвинили в мошенничестве из-за рекламы вилл Домогацкого. Жительница Москвы заявила, что купила у застройщика объект недвижимости, однако не получила его. Утверждалось, что стройка была заморожена, а предприниматель отказался возвращать деньги и предоставлять документы.