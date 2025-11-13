Экономика
10:27, 13 ноября 2025

Россиянам назвали способ взять ипотеку без постоянной прописки

Депутат Чаплин: Для ипотеки достаточно временной регистрации сроком на полгода
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Для оформления ипотеки достаточно иметь временную прописку. Об это изданию NEWS.ru напомнил член комитета по бюджету и налогам Государственной думы Никита Чаплин.

Условием большинства российских банков при выдаче ипотеки является наличие регистрации в том российском регионе, где приобретается жилье. В некоторых случаях хватает временной прописки, срок действия которой по крайней мере покрывает период заключения сделки. Этот срок для части финансовых организаций ограничивается полугодом, отметил депутат.

Получить временную регистрацию, как уточнил Чаплин, можно в территориальном отделении Министерства внутренних дел или при обращении в многофункциональный центр. Для ее оформления, как правило, требуется не больше десяти дней.

Если же получить временную регистрацию возможности нет, Чаплин посоветовал еще пару способов повысить свои шансы на одобрение кредита. «Усилить» свою заявку для банка можно, увеличив размер первоначального взноса или указав созаемщика с подтвержденной платежеспособностью, порекомендовал парламентарий.

Ранее «Известия» предупредили, что в случае изменения условий льготной ипотеки могут лишиться 2,8 миллиона российских семей. Такие перспективы ждут россиян, если ставку для пар с одним ребенком повысят до 10-12 процентов годовых.

