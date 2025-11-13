Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:22, 13 ноября 2025Ценности

Ирина Дубцова снялась в платье с декольте до пупка

Певица Ирина Дубцова снялась в блестящем платье с декольте до пупка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Дубцовой

Российская певица Ирина Дубцова поделилась видео в откровенном образе. Публикация появилась в ее личном Telegram-канале.

43-летняя знаменитость снялась в блестящем мини-платье с декольте до пупка. На размещенных кадрах видно, что артистка распустила волосы и сделала макияж в нюдовых оттенках. «Мы тут красотищу снимаем. Нас ждет много новых фото», — отметила исполнительница в описании к посту.

В сентябре 2024 года Ирина Дубцова прокомментировала роскошные покупки сына. Звезда рассказывала, что после приобретения дорогостоящей машины BMW X4 M Competition за 15 миллионов рублей ее наследник планирует получить права.

