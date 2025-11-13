Исполнительница хита «Сигма бой» обратилась к фанатам

Певица Мария Янковская заявила, что любит фотографироваться с фанатами

13-летняя исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская рассказала, что любит фотографироваться со своими фанатами. Об этом девушка сообщила в интервью «Газете.Ru.

Юная артистка призвала своих поклонников не бояться, если они вдруг встретили ее на улице или в общественных местах.

«Когда меня встречают в торговых центрах или на улице, я всегда фоткаюсь. Так что можете подходить, не стесняйтесь»,— поделилась Янковская.

Певица призналась, что пока не встречалась c навязчивыми фанатами и надеется, что в ее жизни не будет сталкеров.

Ранее стало известно, что российский философ и политический деятель Александр Дугин заявил, что ему понравился трек российских школьниц Betsy и Марии Янковской «Сигма бой».