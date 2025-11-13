Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:14, 13 ноября 2025Экономика

Известная актриса назвала преимущества Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Актриса Полина Федина назвала сервис преимуществом Москвы перед Нью-Йорком
Александра Качан (Редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Москва выгодно отличается от Нью-Йорка, Парижа и других городов разных стран уровнем сервиса. Об этом заявила российская актриса Полина Федина в беседе с «Москвич MAG».

По ее словам, Москва подстраивается под ритм жизни жителей. «В Москве тебе за пару кликов доставят еду к двери, лекарства, одежду, продукты. В этом смысле Москва очень удобный город», — пояснила артистка.

При этом Федина отметила и недостатки российской столицы — пробки и частые ремонтные работы. Актриса также назвала отличие москвичей от людей из других городов. По ее мнению, Москва отличается рабочей атмосферой и быстрым ритмом жизни, который особенно хорошо ощущается после возвращения из путешествий и отдыха за городом.

Ранее актер Макар Хлебников сравнил Москву с китайскими городами и заявил, что российская столица гораздо удобнее для жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Названа первая напавшая на НАТО страна

    На Западе высмеяли попытки оправдать Зеленского в новом коррупционном скандале

    Школьники избили девочку и прижгли ей ноги утюгом в российском регионе

    Шойгу назвал западный порядок придуманным и иллюзорным

    Евросоюз предупредили о последствиях вступления Украины

    Стало известно о контратаках окруженных в Купянске бойцов ВСУ ради еды

    Азаров связал «дело Миндича» с работой США

    Москвичам рассказали об аномалии в октябре

    Российские войска уничтожили наемников у Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости