Известная актриса назвала преимущества Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Актриса Полина Федина назвала сервис преимуществом Москвы перед Нью-Йорком

Москва выгодно отличается от Нью-Йорка, Парижа и других городов разных стран уровнем сервиса. Об этом заявила российская актриса Полина Федина в беседе с «Москвич MAG».

По ее словам, Москва подстраивается под ритм жизни жителей. «В Москве тебе за пару кликов доставят еду к двери, лекарства, одежду, продукты. В этом смысле Москва очень удобный город», — пояснила артистка.

При этом Федина отметила и недостатки российской столицы — пробки и частые ремонтные работы. Актриса также назвала отличие москвичей от людей из других городов. По ее мнению, Москва отличается рабочей атмосферой и быстрым ритмом жизни, который особенно хорошо ощущается после возвращения из путешествий и отдыха за городом.

Ранее актер Макар Хлебников сравнил Москву с китайскими городами и заявил, что российская столица гораздо удобнее для жизни.