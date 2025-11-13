«Калашников» на выставке в Дубае покажет ППК-20

Концерн «Калашников» в ходе 19-го Международного авиасалона Dubai Airshow, который пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ), покажет 9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

В концерне заметили, что, «по оценке военных экспертов», ППК-20 «является одним из лучших в своем классе в мире», на что указывает опыт применения пистолета-пулемета в зоне специальной военной операции (СВО).

«Зарубежные партнеры заинтересованы в приобретении ППК-20, поскольку он соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к оружию данного класса», — заявили в «Калашникове».

В октябре концерн рассказал, что «Калашников» представит оружие и экипировку собственного производства на выставке «Долг. Честь. Отвага», посвященной действиям спецподразделений Вооруженных сил России в зоне проведения СВО.

В том же месяце компания сообщила о поставке партии усовершенствованных пистолетов-пулеметов Калашникова заказчику.