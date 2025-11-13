Телезвезда Дженнер намерена провести с актером Шаламе рождественские каникулы

Телезвезда Кайли Дженнер нашла способ вернуть отношения с Тимоти Шаламе. Об этом сообщает The Sun.

Анонимный инсайдер рассказал, что, несмотря на разрыв, 28-летняя предпринимательница намерена пригласить 29-летнего избранника провести с ней рождественские каникулы. «Насколько я понимаю, Кайли хочет большего, а Тимоти пытается отстраниться и порвать с ней. Но она этого не хочет. Она полна решимости заполучить его», — пояснил он.

По словам источника, Шаламе временами относится к Дженнер очень холодно. Однако, когда ему необходимо выйти в свет в ее сопровождении, он сразу же меняет отношение к ней. «Он то горяч, то холоден. Когда он уезжает на съемки, то едва обращает на нее внимание, а когда ему нужна девушка для важного мероприятия, то становится "мистером Очарование". Такова была тенденция в последние несколько месяцев», — заключил собеседник издания.

Ранее стало известно о разладе в отношениях Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Уточнялось, что инициатором разрыва был актер. При этом подобное случалось и ранее, однако в прошлый раз бизнесвумен смогла уговорить избранника вернуться.