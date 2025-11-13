Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:58, 13 ноября 2025Ценности

Кайли Дженнер нашла способ вернуть отношения с Тимоти Шаламе

Телезвезда Дженнер намерена провести с актером Шаламе рождественские каникулы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters

Телезвезда Кайли Дженнер нашла способ вернуть отношения с Тимоти Шаламе. Об этом сообщает The Sun.

Анонимный инсайдер рассказал, что, несмотря на разрыв, 28-летняя предпринимательница намерена пригласить 29-летнего избранника провести с ней рождественские каникулы. «Насколько я понимаю, Кайли хочет большего, а Тимоти пытается отстраниться и порвать с ней. Но она этого не хочет. Она полна решимости заполучить его», — пояснил он.

По словам источника, Шаламе временами относится к Дженнер очень холодно. Однако, когда ему необходимо выйти в свет в ее сопровождении, он сразу же меняет отношение к ней. «Он то горяч, то холоден. Когда он уезжает на съемки, то едва обращает на нее внимание, а когда ему нужна девушка для важного мероприятия, то становится "мистером Очарование". Такова была тенденция в последние несколько месяцев», — заключил собеседник издания.

Ранее стало известно о разладе в отношениях Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Уточнялось, что инициатором разрыва был актер. При этом подобное случалось и ранее, однако в прошлый раз бизнесвумен смогла уговорить избранника вернуться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пригожин 100 процентов уцелел». Ветеран ЧВК «Вагнер» раскрыл свою версию судьбы основателя компании

    Заммэра Ялты взяли под стражу

    Россиянин попал под следствие после знакомства с женщинами в социальных сетях

    Россия на выставке в ОАЭ покажет скоростной Supercam

    Центробанк назвал похищенную мошенниками сумму у россиян

    Турист купил «чудо-масло» у продавца на улице Таиланда и потерял 350 тысяч рублей

    Получивший 140 миллионов рублей военный прокурор уехал из России и «умер»

    В Москве появился новый вид общественного транспорта

    Соболев назвал интересовавшиеся им европейские клубы

    Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости