Концерт Limp Bizkit в Европе отменили из-за поддержки Крыма

В Эстонии отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки Крыма в составе России

Концерт культовой американской группы Limp Bizkit, который должен был пройти в Эстонии 31 мая следующего года, отменили. Об этом сообщает местный портал Delfi.ee.

По информации источника, компания Baltic Live Agency заявила о том, что решение было принято властями страны. Причиной стала позиция солиста коллектива Фреда Дерста к России: в 2015 году он выступал с плакатом «Крым = Россия».

Организаторы подчеркнули, что музыкант не делал публичных заявлений в поддержку РФ после начала специальной военной операции. Также организаторы концерта допустили, что Дерст уже мог изменить свое мнение.

Ранее стало известно, что солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст обратился к фанатам из России. Соответствующее послание он опубликовал на официальной странице во «ВКонтакте».