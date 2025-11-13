Луна обрушилась на британскую газету за намек на участие в вечеринке Трампа

Конгрессвумен Луна пригрозила DM иском за ее фото в статье об Эпштейне и Трампе

Конгрессвумен Анна Паулина Луна пригрозила британской газете The Daily Mail (DM) иском за публикацию ее фото в статье о скандально известном финансисте Джеффри Эпштейне и президенте США Дональде Трампе. Об этом говорится в социальной сети X.

«The Daily Mail только что опубликовала самую абсурдную и причудливую статью, в которой была использована моя фотография и заголовок, подразумевающий, что я была девушкой в бикини на кухне Дональда Трампа», — говорится в посте.

Луна заявила, что использование ее фото «не только дискредитирует и явно не соответствует действительности, но и является диким сексизмом». Конгрессвумен подчеркнула, что никогда не была на вечеринке Дональда Трампа и не имеет никакого отношения к Джеффри Эпштейну.

Она обвинила СМИ в клевете против американского президента и назвала ситуацию возмутительной.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что опубликованные демократами из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США электронные письма скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна направлены на то, чтобы дискредитировать президента Дональда Трампа с помощью сфабрикованной истории.