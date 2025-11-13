Культура
18:45, 13 ноября 2025Культура

Маршал обратился к осетинам из-за угрозы срыва концерта

Певец Маршал обратился к жителям Северной Осетии из-за угрозы отмены концерта
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Певец Александр Маршал обратился с извинениями к народу Северной Осетии в преддверии своего концерта, намеченного на 25 ноября. Об этом сообщает портал «Страсти».

Известно, что выступление Маршала во Владикавказе оказалось под угрозой срыва из-за ситуации 2016 года. Тогда он в эфире федерального канала фактически возложил ответственность за осетино-ингушские события 1992 года на Северную Осетию.

«Это была ошибка. Мое желание приехать к вам с концертом подтверждает мое глубокое уважение к вашей земле и народу. Еще раз прошу вас простить меня, простить мне оплошность. Я не политик, я певец», — заявил артист.

Также исполнитель добавил, что его композиции в первую очередь о мире, дружбе, любви, жизни и Родине.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Александр Маршал пожаловался на размер пенсии.

