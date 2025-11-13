Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:20, 13 ноября 2025Мир

МИД Польши сделал предостережение Украине из-за коррупции

Сикорский: Украина не вступит в Евросоюз, если будет толерантна к коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Если Украина не изменит свое отношение к коррупции, она не сможет стать членом Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

Министр сообщил, что провел встречу с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарасом Качкой, в ходе которой предупредил его, что проблема с коррупцией может стать препятствием для вступления Киева в ЕС.

«Он услышал от меня, что самым простым методом утраты доверия запада является толерантность к коррупции. (...) Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в Европейский союз», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о недопустимости коррупции во время военного конфликта. Она отметила, что первые решения уже приняты, напомнив про увольнение двух министров и санкции против фигурантов материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украину отправляют оружие мести за генерала Кириллова. Машины, выжигающие километры земли, попали на видео

    Украине предрекли полный блэкаут

    В Британии назвали провоцирующие развитие рака продукты

    Военкоры узнали о «флешмобе» российских военных на СВО

    МИД Польши сделал предостережение Украине из-за коррупции

    Тарпищев отказался включать Шарапову в тройку лучших теннисисток в истории

    Российские бойцы на катере отбились от стаи дронов ВСУ и попали на видео

    Украинские СМИ сообщили о возможной эвакуации части жителей Киева

    В США рассказали о дилемме Киева из-за Красноармейска

    В небе над Донецком заметили множество дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости