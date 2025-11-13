Премьер-министр Украины прокомментировала коррупционный скандал

Премьер Украины Свириденко: Во время военного конфликта коррупция недопустима

Во время военного конфликта любая коррупция недопустима. Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Telegram-канал «Инсайдер UA».

«Во время полномасштабной войны, когда (...) страна живет по графикам отключений, любая коррупция недопустима», — отметила она.

По словам Свириденко, первые решения уже были приняты. Она напомнила про увольнение двух министров, санкции против фигурантов материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

10 ноября НАБУ обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики.

Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Позднее Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности.