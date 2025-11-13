Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 13 ноября 2025Мир

Мигрант из Судана осквернил Могилу Неизвестного Солдата в Париже

В Париже за осквернение Могилы неизвестного солдата задержали мигранта из Судана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Гражданин Судана осквернил Могилу Неизвестного Солдата в Париже. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание Valeurs Actuelles.

«Суданец был задержан за осквернение могилы, после того как он сел на Могилу Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой в Париже в среду, 12 ноября. При задержании у него не было при себе официальных документов и говорил он бессвязно», — указано в сообщении.

Отмечается, что 23-летний мигрант Ибрагим Вассиль представился полицейским в качестве «президента республики».

Ранее в Великобритании по ошибке отпустили на свободу более 260 осужденных. Данные были приведены на фоне скандала вокруг эфиопского мигранта Хадуша Герберсласи Кебату, совершившего сексуальное насилие над женщиной и 14-летней девочкой в британском городе Эппинг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украину отправляют оружие мести за генерала Кириллова. Машины, выжигающие километры земли, попали на видео

    Украине предрекли полный блэкаут

    В Британии назвали провоцирующие развитие рака продукты

    Военкоры узнали о «флешмобе» российских военных на СВО

    МИД Польши сделал предостережение Украине из-за коррупции

    Тарпищев отказался включать Шарапову в тройку лучших теннисисток в истории

    Российские бойцы на катере отбились от стаи дронов ВСУ и попали на видео

    Украинские СМИ сообщили о возможной эвакуации части жителей Киева

    В США рассказали о дилемме Киева из-за Красноармейска

    В небе над Донецком заметили множество дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости