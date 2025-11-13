Мигрант из Судана осквернил Могилу Неизвестного Солдата в Париже

В Париже за осквернение Могилы неизвестного солдата задержали мигранта из Судана

Гражданин Судана осквернил Могилу Неизвестного Солдата в Париже. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание Valeurs Actuelles.

«Суданец был задержан за осквернение могилы, после того как он сел на Могилу Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой в Париже в среду, 12 ноября. При задержании у него не было при себе официальных документов и говорил он бессвязно», — указано в сообщении.

Отмечается, что 23-летний мигрант Ибрагим Вассиль представился полицейским в качестве «президента республики».

Ранее в Великобритании по ошибке отпустили на свободу более 260 осужденных. Данные были приведены на фоне скандала вокруг эфиопского мигранта Хадуша Герберсласи Кебату, совершившего сексуальное насилие над женщиной и 14-летней девочкой в британском городе Эппинг.