Москвичей призвали пока не ждать зимней погоды

Синоптик Шувалов: Ухудшение погоды в столице будет скоротечным

Ухудшение погоды — похолодание, снег с дождем и гололед — окажется в московском регионе кратковременным. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик сообщил, что в пятницу, 14 ноября, в столице будет ветрено, температура ожидается до плюс 6-8 градусов. В субботу, 15 ноября, из-за холодного фронта будет дождь ночью и мокрый снег днем. К вечеру температура стент отрицательной, на дорогах образуется гололедица. В воскресенье, 16 ноября, будет солнечно и немного морозно, землю покроет «тоненький слой снега, которому лежать остается совсем ничего», отметил Шувалов.

В понедельник, 17 ноября, тот же погодный сценарий будет разворачиваться в обратном направлении. Сначала пойдет мокрый снег, переходящий в дождь, температура в понедельник повысится до плюс 2-4 градусов и вырастет до плюс 6-8 градусов во вторник, 18 ноября. Снег растает, вечером во вторник ожидается порывистый и теплый ветер.

В четверг, 13 ноября, в Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности для московского региона на ближайшие три дня. Ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, гололедица и понижение температуры воздуха.