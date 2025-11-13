Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:24, 13 ноября 2025Экономика

Москвичей призвали пока не ждать зимней погоды

Синоптик Шувалов: Ухудшение погоды в столице будет скоротечным
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ухудшение погоды — похолодание, снег с дождем и гололед — окажется в московском регионе кратковременным. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик сообщил, что в пятницу, 14 ноября, в столице будет ветрено, температура ожидается до плюс 6-8 градусов. В субботу, 15 ноября, из-за холодного фронта будет дождь ночью и мокрый снег днем. К вечеру температура стент отрицательной, на дорогах образуется гололедица. В воскресенье, 16 ноября, будет солнечно и немного морозно, землю покроет «тоненький слой снега, которому лежать остается совсем ничего», отметил Шувалов.

В понедельник, 17 ноября, тот же погодный сценарий будет разворачиваться в обратном направлении. Сначала пойдет мокрый снег, переходящий в дождь, температура в понедельник повысится до плюс 2-4 градусов и вырастет до плюс 6-8 градусов во вторник, 18 ноября. Снег растает, вечером во вторник ожидается порывистый и теплый ветер.

В четверг, 13 ноября, в Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности для московского региона на ближайшие три дня. Ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, гололедица и понижение температуры воздуха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

    Пашинян прилюдно отчитал чиновника из-за одной проблемы

    Самая красивая россиянка рассказала об атмосфере на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Мерц предъявил требование к Зеленскому из-за коррупционного скандала

    С Дурова сняли судебные ограничения во Франции

    Захарова объяснила отказ итальянской газеты публиковать интервью Лаврова

    Около 20 подростков напали на помощника машиниста в российском регионе

    Названо число употребляющих наркотики в России

    Москвичей предупредили об опасности

    Четыре страны решили судиться с ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости