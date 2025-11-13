Москвичка забила до смерти шестилетнего сына и оставила странную записку

Москвичка убила молотком шестилетнего сына и попыталась покончить с собой

Женщина до смерти забила шестилетнего сына на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ребенка без признаков жизни обнаружили в квартире на улице Академика Анохина. Его 37-летнюю мать забрали в больницу – предварительно, именно она нанесла мальчику смертельные повреждения, а затем попыталась уйти из жизни. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

Как уточняет Telegram-канал Shot, женщина била сына молотком и ножом. После расправы она оставила странную записку. В ней она указала, что они с сыном сильно больны. Муж москвички подтвердил, что она больна, но не уточнил, чем именно.

