Мучающемуся от постоянной эрекции при виде коллеги мужчине дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который мучается от постоянной эрекции при виде коллеги по работе. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, он испытывает эрекцию каждый раз, когда видит эту женщину, независимо от того, где это происходит. «И самое странное, что она даже не настолько привлекательна. До сих пор мне удавалось скрывать это, но должен же быть способ остановиться! Я как будто вернулся в среднюю школу», — пожаловался он.

Юзвяк предложил автору письма продолжать скрывать эрекцию. «Методы, которые могут сработать, — это попробовать отвлечься на что-то другое и, как бы странно это ни звучало, работа с мышцами. Как объяснил известный хирург Каран Раджан в 2021 году, когда вы напрягаете любую мышцу, особенно крупную, например, бедренную, кровь из набухших губчатых тканей, кавернозного тела и губчатой оболочки пениса перенаправляется в согнутую мышцу», — описал рабочий способ ослабить эрекцию он.

Ранее Юзвяк дал совет паре, увлекающейся отложенным оргазмом и столкнувшейся с непредвиденной проблемой — мужчина не может достичь разрядки. Коуч отметил, что если оба партнера получают удовольствие от секса, несмотря на отсутствие оргазма, это действительно может не быть проблемой.