Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 13 ноября 2025Забота о себе

Мучающемуся от постоянной эрекции при виде коллеги мужчине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который мучается от постоянной эрекции при виде коллеги по работе. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, он испытывает эрекцию каждый раз, когда видит эту женщину, независимо от того, где это происходит. «И самое странное, что она даже не настолько привлекательна. До сих пор мне удавалось скрывать это, но должен же быть способ остановиться! Я как будто вернулся в среднюю школу», — пожаловался он.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Юзвяк предложил автору письма продолжать скрывать эрекцию. «Методы, которые могут сработать, — это попробовать отвлечься на что-то другое и, как бы странно это ни звучало, работа с мышцами. Как объяснил известный хирург Каран Раджан в 2021 году, когда вы напрягаете любую мышцу, особенно крупную, например, бедренную, кровь из набухших губчатых тканей, кавернозного тела и губчатой оболочки пениса перенаправляется в согнутую мышцу», — описал рабочий способ ослабить эрекцию он.

Ранее Юзвяк дал совет паре, увлекающейся отложенным оргазмом и столкнувшейся с непредвиденной проблемой — мужчина не может достичь разрядки. Коуч отметил, что если оба партнера получают удовольствие от секса, несмотря на отсутствие оргазма, это действительно может не быть проблемой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина объявила о прекращении переговоров с Россией из-за отсутствия прогресса. Как на это отреагировали в Москве?

    Украина пообещала западным партнерам наказать коррупционеров

    Стало известно о передаче практик ВСУ террористам в Латинской Америке

    Неисправный вибратор напугал свою владелицу и лишил ее сна

    ВМС США получат два танкера для заправки боевых кораблей

    Госсекретарь США уточнил срок действия исключений из антироссийских санкций для Венгрии

    Возглавляемую принцессой Евгенией галерею обвинили в нарушении антироссийских санкций

    Евросоюз призвали отказаться от помощи Украине на фоне коррупционных скандалов

    Девушка притворилась довольной после изнасилования и сдала преступника полиции

    Озвучена новая версия бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости