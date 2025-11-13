На Украине предложили привлекать на службу в ВСУ бомжей

На Украине предлагают привлекать на службу в ВСУ бомжей. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Для повышения укомплектованности подразделений отдельные личности предлагают массово привлекать в ВСУ бомжей», — отметил источник.

Как уточняется, по мнению начальника отдела рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады, служба в ВСУ поможет бомжам восстановить свой статус.

Ранее сообщалось, что командование бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области из-за дезертирства привлекает к боевым задачам военнослужащих-женщин.

До этого стало известно, что в стране с февраля 2022 года было возбуждено более 300 тысяч дел о дезертирстве из рядов Вооруженных сил Украины и самовольном оставлении части.

Ранее волонтер ВСУ Марина Берлинская рассказала, что Украине нужно начать воевать без пехоты, потому что ее нет из-за нехватки людей.