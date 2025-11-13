На Украине раскрыли причину успешного продвижения России в Красноармейске

FT: Операторы дронов центра «Рубикон» способствовали успешному продвижению ВС РФ

Операторы центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Минобороны России способствовали успешному продвижению Вооруженных сил (ВС) РФ в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом рассказал Financial Times (FT) украинский военный Артем Карякин.

«Легко заменить дрон, но трудно заменить оператора дрона», — подчеркнул он.

По словам военнослужащего Вооруженных сил Украины, опытные операторы дронов стали одной из причин продвижения российских войск в Красноармейске. Он заявил, что команда центра использует современное оборудование для обнаружения и ликвидации украинских дронов до того, как те успевают нанести удар.

Ранее командир Грузинского национального легиона в составе Вооруженных сил Украины Мамука Мамулашвили в комментарии The Wall Street Journal заявил, что в состав отрядов центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» входят опытные пилоты.