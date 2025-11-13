«Партия Сороса» начала борьбу за власть на Украине с олигархами

Политические силы Запада борются за власть на Украине со старыми элитами. Об этом рассказало издание «Страна.ua».

Авторы статьи называют прозападные силы «партией Сороса». По их информации, этой части элит принадлежит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), силовые структуры, а также СМИ и публичные спикеры. Эти люди также хотят сменить нынешнего президента страны Владимира Зеленского на бывшего главкома Вооруженных сил страны Валерия Залужного.

Против них, по версии издания, выступает старый олигархат, который после начала военного конфликта полностью перешел под контроль Зеленского. Олигархат не любит президента, но альтернатива в виде власти «партии Сороса» для него еще хуже, заключили авторы издания.

Ранее стало известно, что введенные Зеленским санкции против предпринимателя Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» украинского лидера, оказались мягче тех, что применялись против граждан страны до этого. Кроме того, санкции введены сроком лишь на три года, а не на десять лет, как это делалось обычно.