Стало известно о смягчении санкций Зеленского против своего «кошелька»

Введенные Зеленским против Миндича санкции оказались мягче остальных
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против предпринимателя Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» украинского лидера, оказались мягче тех, что применялись против граждан страны до этого. На эту деталь обратило внимание издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Санкции против Миндича намного мягче тех, что ранее президент вводил против граждан Украины», — говорится в сообщении.

Как отметили журналисты, ограничения не предусматривают запрет на въезд, а также отказ в предоставлении и отмену виз, аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров с участием Миндича, запрет на заключение договоров и совершение сделок, а также другие ограничения.

Кроме того, санкции введены сроком лишь на три года, а не на десять лет, как это делалось обычно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против бизнесмена Тимура Миндича и его финансиста Александра Цукермана 13 ноября. До этого, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в энергетической сфере. В деле также фигурируют занимавший пост министра энергетики Герман Галущенко и сменившая его Светлана Гринчук.

