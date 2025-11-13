Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:27, 13 ноября 2025Забота о себе

Назван простой способ забыть о ночных позывах в туалет

Эксперт Бреус: Методика «3-2-1» поможет при ночных позывах к мочеиспусканию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pvproductions / Freepik

Клинический психолог и эксперт по сну Майкл Бреус назвал простой способ, который поможет навсегда забыть о ночных позывах в туалет. Его совет приводит Daily Mirror.

Эксперт заявил, что ночные походы в туалет заметно снижают качество сна, даже если человек засыпает сразу после возвращения в постель. В тяжелых случаях, когда из-за позывов к мочеиспусканию приходится вставать несколько раз за ночь, Бреус призвал обратиться к врачу. В более легких случаях, по его мнению, может помочь методика под названием «3-2-1».

«Это очень простой подход. За три часа до сна прекратите употреблять алкоголь. За два часа перестаньте есть, за час — пить воду», — призвал психолог.

Он подчеркнул, что этот метод безопасен для здоровья, но пожилым людям, которые хотят его попробовать, он рекомендовал сначала проконсультироваться с лечащим врачом.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Ранее уролог-андролог Дмитрий Биленко заявил, что частое мочеиспускание может быть признаком большого числа заболеваний. По его словам, такой симптом возникает при цистите, почечной недостаточности, мочекаменной болезни, простатите или раке предстательной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украину отправляют оружие мести за генерала Кириллова. Машины, выжигающие километры земли, попали на видео

    В МИД Украины резко высказались об Орбане после его отказа давать деньги

    Глава МИД Польши оценил готовность Украины продолжать воевать

    Россиянам описали порядок действий при часто срабатывающей пожарной сигнализации

    Женщина приняла душ с 50 незнакомцами и сделала неожиданное открытие

    ФИФА номинировала футболиста ЦСКА на премию за самый красивый гол

    Депутата Госдумы признали банкротом

    Отсутствие пострадавших среди жителей Карелии при падении истребителя Минобороны объяснили

    Водителям назвали повод остерегаться внезапного снега

    Известная актриса сравнила российский город с картинкой из телепрограммы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости