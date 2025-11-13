Назван простой способ забыть о ночных позывах в туалет

Эксперт Бреус: Методика «3-2-1» поможет при ночных позывах к мочеиспусканию

Клинический психолог и эксперт по сну Майкл Бреус назвал простой способ, который поможет навсегда забыть о ночных позывах в туалет. Его совет приводит Daily Mirror.

Эксперт заявил, что ночные походы в туалет заметно снижают качество сна, даже если человек засыпает сразу после возвращения в постель. В тяжелых случаях, когда из-за позывов к мочеиспусканию приходится вставать несколько раз за ночь, Бреус призвал обратиться к врачу. В более легких случаях, по его мнению, может помочь методика под названием «3-2-1».

«Это очень простой подход. За три часа до сна прекратите употреблять алкоголь. За два часа перестаньте есть, за час — пить воду», — призвал психолог.

Он подчеркнул, что этот метод безопасен для здоровья, но пожилым людям, которые хотят его попробовать, он рекомендовал сначала проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее уролог-андролог Дмитрий Биленко заявил, что частое мочеиспускание может быть признаком большого числа заболеваний. По его словам, такой симптом возникает при цистите, почечной недостаточности, мочекаменной болезни, простатите или раке предстательной железы.