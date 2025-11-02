Врач предупредил о скрывающихся за учащенным мочеиспусканием болезнях

Уролог Биленко: Участившееся мочеиспускание может указывать на воспаление почек

Уролог-андролог сети клиник «Семейная» Дмитрий Биленко рассказал, какие опасные болезни могут скрываться за учащенным мочеиспусканием. Об этом он поговорил с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что мочеиспускание может учащаться при цистите, уретрите, пиелонефрите и почечной недостаточности. Еще одной опасной причиной он назвал мочекаменную болезнь — в этом случае патология иногда проявляется еще и резкой болью, спровоцированной движением камня.

«Частое мочеиспускание характерно и для гонореи, хламидиоза, микоплазмоза. В этом случае инфекции, передающиеся половым путем, также могут сопровождаться резями при опорожнении мочевого пузыря и выделениями из уретры», — предупредил Биленко.

У мужчин, по его словам, подобный симптом может указывать на аденому простаты, простатит и рак простаты, у женщин — на слабость мышц тазового дна, а у пожилых людей любого пола — на гиперактивность мочевого пузыря.

Врач посоветовал обратиться к врачу, если, помимо частых позывов в туалет, наблюдаются боли, резь и жжение при мочеиспускании, кровь в моче и изменение ее цвета и запаха, боль в пояснице, лихорадка, озноб и беспричинная отечность.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик назвала нормальное количество походов в туалет в день. Как отметила врач, у здорового взрослого человека частота мочеиспусканий составляет в среднем от шести до восьми раз в сутки.