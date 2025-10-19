Названо нормальное количество походов в туалет в день

Врач Чистик: Частые позывы к мочеиспусканию могут указывать на камни в почках

Увеличение частоты мочеиспусканий может указывать на серьезные заболевания, предупредила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала нормальное количество походов в туалет в день.

Как отметила врач, у здорового взрослого человека частота мочеиспусканий составляет в среднем от шести до восьми раз в сутки. Однако этот диапазон может варьироваться от четырех до десяти в зависимости от объема выпитой жидкости, кофеина, приема лекарств и режима сна. Ночью же, по словам Чистик, нормой считается одно пробуждение для похода в туалет. Если это происходит два раза и чаще, возможно, у человека развивается никтурия — состояние, при котором нарушается сон и появляется дневная усталость.

Врач предупредила, что, если участившиеся позывы к мочеиспусканию сопровождаются болью, жжением, появлением крови в моче или лихорадкой, нужно как можно скорее обратиться к врачу. Эти симптомы могут указывать на инфекции или камни в почках и мочевыводящих путях.

По словам Чистик, не менее опасны и внезапные ночные пробуждения ради похода в туалет, если они сопровождаются постоянной жаждой и потерей веса. В этом случае человеку необходимо как можно скорее проверить уровень сахара в крови и записаться к эндокринологу для исключения сахарного диабета. Если же участившееся мочеиспускание по ночам сопровождается отеками и одышкой, все эти симптомы могут говорить о сердечной недостаточности, добавила врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова назвала оптимальное количество посещений туалета в сутки. По ее словам, норма частоты стула может сильно отличаться, но у здоровых людей испражнение бывает не чаще двух раз в сутки и не реже трех раз в неделю.