16:06, 13 ноября 2025

Названа главная проблема ЕС из-за Украины

Политолог Рар: У большинства стран ЕС закончились деньги на финансирование Киева
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У большинства стран Европейского союза (ЕС) больше не осталось денег для финансирования Украины, поэтому они требуют изъятия российских активов. С таким утверждением выступил политолог Александр Рар, передает газета «Взгляд».

«У большинства стран ЕС деньги на финансирование Украины закончились уже давно, просто ранее об этом предпочитали молчать. Главный донор Киева на сегодняшний день – это Германия, чье правительство из принципа готово "выгребать" последние ресурсы на поддержку Украины», –-заявил эксперт.

Рар отметил, что страны, Балтии, Германия и Польша настаивают на изъятии замороженных российских активов, чтобы затем передать их Украине. Однако, по его мнению, новый коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского», затруднит дальнейшие переводы средств стране.

Политолог допустил, что появится еще ряд стран Евросоюза, помимо Венгрии, которые выразят желание полностью приостановить финансовую поддержку Киева.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении Украине около шести миллиардов евро по кредитной линии «Большой семерки», выделенной под доходы от замороженных российских активов.

