Названа цена самой дорогой сталинки в России

Mash: Стоимость самой дорогой сталинки оценили в 1,1 миллиарда рублей

Стоимость самой дорогой сталинки в России, доступной для покупки на данный момент, оценили в 1,1 миллиарда рублей. Информацию о соответствующем объекте назвал Telegram-канал Mash.

За указанную сумму новому собственнику достанется шестикомнатный пентхаус на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге с видом на Зимний дворец, Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и здание биржи. Его нынешний владелец — экс-заместитель генерального директора группы компаний «Алроса» Константин Машинский.

Площадь объекта составляет более 600 квадратных метров. Среди особенностей лота — наличие панорамных окон, трех балконов, а также четырех санузлов. Помимо этого, к пентхаусу прилагается подземный паркинг.

Накануне стало известно, что самая дорогая хрущевка в стране продается за 28,95 миллиона рублей.