В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

Депутат Кизеветтер раскритиковал решение Мерца не поставлять Taurus Украине

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер раскритиковал решение канцлера Германии Фридриха Мерца не поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus. Его слова приводит издание Bild.

«Канцлер допустил ошибку. Нет никаких причин не поставлять Taurus. Ни спецслужбы, ни бундесвер, ни оборонные компании не заявляют о каких-либо ограничениях. Канцлер принял политическое решение не сдержать свое обещание», — заявил политик.

По его словам, Мерц отказался от поставок Taurus Киеву, поскольку ему было бы трудно объяснить такое решение немецким гражданам. Однако канцлеру следовало быть готовым к такой реакции общества, считает депутат. «Мы совершили ошибку, не поставив Taurus без объяснения причин. Нам еще долго придется расхлебывать последствия этого решения», — отметил он.

Кизеветтер добавил, что обсуждение руководством США возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk во многом объясняется именно тем, что «европейцы делают недостаточно» для поддержки Киева. В результате решение Мерца отказаться от поставок Taurus подорвало доверие к канцлеру не только внутри страны, но и за ее пределами, заключил он.

Ранее Кизеветтер уже призывал власти Германии как можно скорее передать Taurus ВСУ. По его словам, немецкому руководству не следует надеяться на прекращение огня и тратить время на «контрпродуктивные псевдопереговоры».