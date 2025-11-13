Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 13 ноября 2025Мир

В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

Депутат Кизеветтер раскритиковал решение Мерца не поставлять Taurus Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер раскритиковал решение канцлера Германии Фридриха Мерца не поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus. Его слова приводит издание Bild.

«Канцлер допустил ошибку. Нет никаких причин не поставлять Taurus. Ни спецслужбы, ни бундесвер, ни оборонные компании не заявляют о каких-либо ограничениях. Канцлер принял политическое решение не сдержать свое обещание», — заявил политик.

По его словам, Мерц отказался от поставок Taurus Киеву, поскольку ему было бы трудно объяснить такое решение немецким гражданам. Однако канцлеру следовало быть готовым к такой реакции общества, считает депутат. «Мы совершили ошибку, не поставив Taurus без объяснения причин. Нам еще долго придется расхлебывать последствия этого решения», — отметил он.

Кизеветтер добавил, что обсуждение руководством США возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk во многом объясняется именно тем, что «европейцы делают недостаточно» для поддержки Киева. В результате решение Мерца отказаться от поставок Taurus подорвало доверие к канцлеру не только внутри страны, но и за ее пределами, заключил он.

Ранее Кизеветтер уже призывал власти Германии как можно скорее передать Taurus ВСУ. По его словам, немецкому руководству не следует надеяться на прекращение огня и тратить время на «контрпродуктивные псевдопереговоры».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    Туристка оказалась погребена под снежной лавиной в российском регионе

    Назван неочевидный сигнал раннего артрита

    Российский суд поставил точку в споре деливших собаку бывших влюбленных

    В Кремле возразили против заявления США по Украине

    В России заявили о попытках Запада манипулировать Трампом

    Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

    Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

    Сожженая машина российской полиции попала на видео

    В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости