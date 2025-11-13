Бывший СССР
Нейтральная Молдавия получила оружие от воюющего государства

Молдавия получила от Израиля САУ ATMOS по скрытому контракту
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Rowielip / Wikimedia

Молдавия получила от Израиля по скрытому контракту самоходную артиллерийскую установку (САУ) ATMOS. Видео учений с израильским оружием опубликовано на YouTube-канале Вооруженных сил республики.

На видео видны израильские ATMOS 2000 на шасси Tatra с колесной формулой 6×6. Об их закупке Кишиневом у Тель-Авива ранее публично не сообщалось.

На видео демонстрируется артиллерийская батарея из четырех самоходок вместе с машиной управления. Власти Молдавии пока не комментировали приобретение орудия.

Молдавия в соответствии с нынешней Конституцией 1994 года провозгласила военный нейтралитет.

В октябре правительство Молдавии опубликовало новую военную стратегию, по которой республика увеличит численность армии на 30 процентов.

