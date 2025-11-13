Обвиненный в коррупции глава пресс-службы МВД по Петербургу избежал СИЗО

Суд отправил под домашний арест главу пресс-службы петербургского Главного управления (ГУ) МВД Вячеслава Степченко, обвиненного в получении взятки взяток. Об этом сообщает «Интерфакс».

Полковник пробудет под арестом месяц и 23 суток. Следствие настаивало на помещении фигуранта под стражу. Сам Степченко просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, он признал вину и заявил, что написал рапорт об увольнении.

По версии следствия, глава пресс-службы ведомства за взятки направлял ежедневные сводки происшествий и записи с камер видеонаблюдения журналисту. О его задержании сообщалось 12 ноября.

Вячеслав Степченко возглавлял пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области последние 20 лет.