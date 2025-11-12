Степченко, возглавлявшего пресс-службу МВД по Петербургу, задержали за взятки

Российского полковника Вячеслава Степченко, возглавлявшего пресс-службу МВД по Петербургу и Ленинградской области, задержали из-за подозрения во взятке. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем Telegram.

По версии Следственного комитета России, Степченко не раз давали взятки. За это он направлял ежедневные сводки происшествий и записи с камер видеонаблюдения сотруднику новостного портала «Конкретно.ru».

Полковник в настоящее время задержан. Также известно, что сейчас администратору портала «Конкретно.ru» вменяют дачу взятки. По факту произошедшего организовали проверку.

Вячеслав Степченко возглавлял пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области последние 20 лет. Помимо этого, он занимал позицию главы отдела права информационного агентства «Росбалт» и был пресс-секретарем вице-главы Андрея Черненко.

Ранее стало известно о расследовании дела в Дагестане, где директора колледжа заподозрили в даче взятки сотруднику ФСБ. Помимо этого, продолжается следствие в отношении редактора агентства Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки дяде, который оказался бывшим полицейским.