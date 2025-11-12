Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:44, 12 ноября 2025Силовые структуры

Возглавлявшего пресс-службу МВД по Петербургу задержали за взятки

Степченко, возглавлявшего пресс-службу МВД по Петербургу, задержали за взятки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Российского полковника Вячеслава Степченко, возглавлявшего пресс-службу МВД по Петербургу и Ленинградской области, задержали из-за подозрения во взятке. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем Telegram.

По версии Следственного комитета России, Степченко не раз давали взятки. За это он направлял ежедневные сводки происшествий и записи с камер видеонаблюдения сотруднику новостного портала «Конкретно.ru».

Полковник в настоящее время задержан. Также известно, что сейчас администратору портала «Конкретно.ru» вменяют дачу взятки. По факту произошедшего организовали проверку.

Вячеслав Степченко возглавлял пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области последние 20 лет. Помимо этого, он занимал позицию главы отдела права информационного агентства «Росбалт» и был пресс-секретарем вице-главы Андрея Черненко.

Ранее стало известно о расследовании дела в Дагестане, где директора колледжа заподозрили в даче взятки сотруднику ФСБ. Помимо этого, продолжается следствие в отношении редактора агентства Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки дяде, который оказался бывшим полицейским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    Женщину приговорили к тюремному заключению за отказ разводиться с мужем

    56-летняя Дженнифер Энистон приспустила трусы на камеру ради съемки в журнале

    Стало известно о новых проблемах газового проекта России

    В Белом доме прокомментировали разоблачающие Трампа письма Эпштейна

    В Иране спортсменку задержали за тренировку на улице без хиджаба

    Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

    Российские стюардессы примерили новую форму и восхитили пользователей сети

    В российском регионе вынесли приговор военному за миллионные махинации с выплатами

    Россиянам подсказали способ рассчитать дневную норму кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости