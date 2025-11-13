Экономика
20:38, 13 ноября 2025Экономика

ОТП Банк провел дегустацию венгерских вин на Российском винодельческом форуме в Москве

ОТП Банк представил венгерские вина на форуме в Москве
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Кадр: Telegram-ĸанал «Винный шкаф»

Впервые за все время работы Российского винодельческого форума проходила дегустация венгерских вин, организатором которой выступил ОТП Банк.

Предлагались как сладкие вина, так и один из первых сухих фурминтов нового поколения. Кроме того, были представлены вина из сортов кадарка и каберне. Также предлагался игристый брют из региона Этьек-Буда, где климат и почвы почти такие же, как в Шампани.

Директор дивизиона корпоративного бизнеса и глобальных рынков ОТП Банка Валерий Коростелев рассказал о поддержке венгерской культуры в России.

«Мы как банк с венгерскими корнями не могли это событие проигнорировать. Совместно с Институтом Листа мы уже много лет рассказываем нашим клиентам и партнерам о разных аспектах удивительной венгерской культуры. Например, из ближайшего — мы поддерживаем спектакль венгерской труппы в рамках Дягилевского фестиваля, недавно прошел показ венгерского фильма. Мы стараемся поддержать все, что связано с венгерской культурой, в том числе виноделие», — отметил он.

Также Коростелев рассказал о концепции эмоционального банкинга, которую продвигает ОТП Банк.

«Конкуренция в банковском секторе очень высокая, для привлечения клиентов все чаще предлагают разные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Но мы делаем ставку, и верим, что это имеет успех у наших клиентов, — и на эмоциональный банкинг. То есть стремимся подарить клиентам эмоции, оставить какой-то позитивный след, создать хорошее настроение. Нам кажется, как раз вино — это прежде всего про эмоции», — сказал Валерий Коростелев.

