P. Diddy увеличили тюремный срок

PageSix: Рэпер P. Diddy выйдет из тюрьмы 4 июня 2028 года

Американскому рэперу и продюсеру P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) увеличили тюремный срок. Об этом пишет PageSix.

Изначально исполнитель должен был выйти из тюрьмы Форт-Дикс 8 мая 2028 года. Теперь, по данным источника, дата его освобождения перенесена на 4 июня 2028-го.

Причина изменения даты не указана, однако издание обращает внимание на то, что рэпер якобы неоднократно нарушал тюремные правила. Представители артиста пока не комментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что P. Diddy получил престижную должность помощника тюремного священника. По словам публициста Комбса, музыкант описывает атмосферу на рабочем месте как «теплую и уважительную».