P. Diddy стал помощником тюремного священника

CBS: Отбывающий тюремный срок рэпер P. Diddy работает помощником священника
Ольга Коровина

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), приговоренный к 50 месяцам заключения, работает помощником тюремного священника. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Утверждается, что помощник должен следить за церковной библиотекой и убираться в кабинете священника. Должность считается престижной, поскольку заключенный получает еду после религиозных церемоний и обычно проводит время в отдельном кабинете с кондиционером. По словам публициста Комбса, музыкант описывает атмосферу на рабочем месте как «теплую и уважительную».

Ранее стало известно, что P. Diddy был переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, с менее строгим режимом содержания, где он начнет отбывать оставшуюся часть своего 50-месячного срока. До этого сообщалось, что рэпер может досрочно выйти на свободу.

