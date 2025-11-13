Культура
Папа Римский назвал свои любимые фильмы

Папа Римский Лев XIV перечислил фильм «Жизнь прекрасна» в списке своих любимых
Андрей Шеньшаков

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма и удивил своим выбором многих прихожан. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

В списке лучших фильмов, по мнению понтифика, оказались «Эта замечательная жизнь» (1946, США), «Звуки музыки» (1965, США), «Жизнь прекрасна» (1997, Италия) и «Обыкновенные люди» (1980, США). Некоторые обратили внимание на то, что последний фильм является психологической драмой о семейной трагедии и посттравматическом синдроме.

Также известно, что Лев намерен встретиться в Апостольском дворце Ватикана с некоторыми актерами, среди которых Кейт Бланшетт, Дэйв Франко, Спайк Ли и Джордж Миллер.

В мае 2025 года стало известно, что был избран новый Папа Римский: из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане идет белый дым. Им стал Лев XIV.

