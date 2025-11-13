Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:12, 13 ноября 2025Путешествия

Пассажиров самолета срочно эвакуировали из-за необычной находки на борту

Daily Mail: Пассажиров Frontier высадили из самолета из-за обоймы пистолета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: West Coast Surfer / moodboard / Globallookpress.com

Пассажиров самолета авиакомпании Frontier срочно эвакуировали из-за одной необычной находки на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел в аэропорту Атланты, США. Лайнер готовился к вылету, когда одна из пассажирок нашла под сиденьем заряженную обойму пистолета. Она рассказала об этом членам экипажа, а те экстренно высадили путешественников.

Все вещи пассажиров повторно досмотрели, как и сам самолет. После расследования выяснилось, что обойму случайно оставил на борту путешественник, оказавшийся сотрудником правоохранительных органов. Его доставили в полицию. Самолет вылетел в Цинциннати с четырехчсовой задержкой.

Ранее россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту самолета авиакомпании Southwind, который должен был выполнять рейс СамараАнталья. В итоге пассажиры ждали вылета около 17 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

    Появилась возможность купить дом с вышкой ЛЭП на участке

    Пашинян прилюдно отчитал чиновника из-за одной проблемы

    Самая красивая россиянка рассказала об атмосфере на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Мерц предъявил требование к Зеленскому из-за коррупционного скандала

    С Дурова сняли судебные ограничения во Франции

    Захарова объяснила отказ итальянской газеты публиковать интервью Лаврова

    Около 20 подростков напали на помощника машиниста в российском регионе

    Названо число употребляющих наркотики в России

    Москвичей предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости