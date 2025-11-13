Пассажиров самолета срочно эвакуировали из-за необычной находки на борту

Daily Mail: Пассажиров Frontier высадили из самолета из-за обоймы пистолета

Пассажиров самолета авиакомпании Frontier срочно эвакуировали из-за одной необычной находки на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел в аэропорту Атланты, США. Лайнер готовился к вылету, когда одна из пассажирок нашла под сиденьем заряженную обойму пистолета. Она рассказала об этом членам экипажа, а те экстренно высадили путешественников.

Все вещи пассажиров повторно досмотрели, как и сам самолет. После расследования выяснилось, что обойму случайно оставил на борту путешественник, оказавшийся сотрудником правоохранительных органов. Его доставили в полицию. Самолет вылетел в Цинциннати с четырехчсовой задержкой.

